Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ố 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán

- Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán.

- Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

- Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp

- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán

- Các yêu cầu khác của BGĐ công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Không giới hạn độ tuổi

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Chứng chỉ kế toán trưởng

- Nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ về kế toán, thuế,....

- Biết tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch

- Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt.

- Khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp.

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.

- Cẩn thận, trung thực, có khả năng chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25.000.000 đến 30.000.000/tháng

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, phát triển bản thân...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

- Cơ hội tham quan du lịch trong nước và ngoài nước.

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng để phát triển bản thân.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin