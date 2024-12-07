Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ố 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán
- Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán.
- Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.
- Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp
- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán
- Các yêu cầu khác của BGĐ công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Không giới hạn độ tuổi
- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Chứng chỉ kế toán trưởng
- Nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ về kế toán, thuế,....
- Biết tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch
- Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt.
- Khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp.
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.
- Cẩn thận, trung thực, có khả năng chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25.000.000 đến 30.000.000/tháng
- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, phát triển bản thân...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).
- Cơ hội tham quan du lịch trong nước và ngoài nước.
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực.
- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng để phát triển bản thân.
- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 103 phố Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job266383
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH YSG APPAREL làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Hạn nộp: 25/10/2025
Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH YSG APPAREL làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Hạn nộp: 25/10/2025
Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Cennos Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công Ty TNHH Cennos Asia
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Tosoh Việt Nam Polyurethane làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tosoh Việt Nam Polyurethane
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cpart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Cpart
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ 1
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAMIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần EPVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần EPVINA
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP EUSTEEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty CP EUSTEEL
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Y tế PW
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Nội Thất Nam Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Nội Thất Nam Dương
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
Trên 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm