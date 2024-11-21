Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 25 Triệu
- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm.
- Lập và làm báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng, quý, năm, báo cáo sử dụng hóa đơn.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
- Sắp xếp, quản lý, phân loại chứng từ kế toán
- Định kỳ làm các báo cáo, sổ sách kế toán liên quan, đối chiếu số liệu
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
- Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Trung (có thể giao tiếp độc lập với kế toán công ty đối tác là người Trung)
- Kinh nghiệm làm việc 02 năm trở lên
- Hiểu biết về thuế và báo cáo kế toán trong hợp tác với công ty nước ngoài
- Khả năng nói lưu loát, làm việc độc lập có tư duy nghề nghiệp, tích cực và chủ động trong công việc
Tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: upto 25tr, hoặc thỏa thuận trực tiếp
- Đóng BHXH và thưởng lễ, Tết, sinh nhật và các chế độ khác theo quy định
-Thời gian làm việc：8:30-17:00
Địa chỉ： Toà nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
