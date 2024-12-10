Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở chính Caron Holdings, 455 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lập các BCTC theo quy định của thuế, các báo cáo quản trị nội bộ theo quy định BLĐ công ty
- Điều hành trực tiếp phòng kế toán và phải chịu trách nhiệm trước công ty về tất cả hoạt động về tài chính kế toán doanh nghiệp.
- Đào tạo và phát triển/quản trị nhân sự bộ phận kế toán.
- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật kế toán Việt Nam và theo quy định của luật thuế Việt Nam.
- Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách về thuế; tham mưu cho ban lãnh đạo về chính sách tài chính, kế toán, thuế,..
- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện, hướng dẫn và phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Các công việc khác theo phân công của BGĐ

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm Kế toán trưởng từ 5 năm trở lên
- Tốt nghiệp Đại học Chính quy: Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Học viện Tài chính, Thương mại,...
- Yêu công việc kế toán, tâm huyết và muốn gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp
- Ưu tiên tuyển dụng các ứng viên:
+ Đã từng quyết toán thuế 3 lần trở lên
+ Có kinh nghiệm làm Kế toán trưởng trong quản trị hệ thống, mô hình tập đoàn
+ Làm được BCTC hợp nhất
+ Có kinh nghiệm trong quan hệ giao dịch với các tổ chức Tín dụng, Bảo hiểm
+ Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận (dải lương từ 25 đến 30 triệu).
- Xét tăng lương/thưởng định kỳ
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội
- Thưởng lương tháng thứ 13 và gói thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm. Được chia cổ phần ESOP khi công ty niêm yết
- Hưởng 12 ngày phép có lương/năm
- Chế độ phụ cấp ăn, xăng xe, điện thoại,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 455 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

