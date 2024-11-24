Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Nội (đối diện Aeonmal Hà Đông), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán một cách khoa học, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán;

- Xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa bộ máy kế toán: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến nghịệp vụ kế toán.

- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế,... các hoạt động về tài chính, kế toán của công ty.

- Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.

- Kiểm soát mảng giá thành hàng hóa, ngân sách công ty.

- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

- Thực hiện rà soát kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp của từng nghiệp vụ khi vào sổ kế toán.

- Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tài chính - kế toán.

- Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế....liên quan đến nghiệp vụ tài chính - kế toán.

- Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty

- Quản lý, tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực và đánh giá nhân sự kế toán.

- Thực hiện các Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo công việc, báo cáo quản trị, dòng tiền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán các trường Học viện tài chính, Đại học kinh tế quốc dân, đại hoc thương mại...

- Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng từ 5 năm trở lên, yêu thích và đam mê với công việc Kế toán - Tài chính,

- Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản; định khoản các nghiệp vụ phát sinh

- Hiểu biết, cập nhật nắm bắt các quy định về hóa đơn chứng từ, các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Bảo hiểm...

- Cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tính trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kinh nghiệm Quyết toán thuế, Bảo hiểm và thiết lập quan hệ tín dụng với các Ngân hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận trong PV

Các khoản phụ cấp đầy đủ (ăn trưa, điện thoại, xăng xe)

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh từ 1.5-2.5 tháng lương.

Được đào tạo nâng cao về chuyên môn.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến

Thời gian làm việc: từ T2 – sáng thứ 7 (8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

