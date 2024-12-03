Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hải Phong JSC, Phố Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Để tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ nhân sự và công việc của phòng Kế toán, đảm bảo phòng
Kế toán hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
Quản lý, quản trị:
Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán của Công ty, các vấn đề khác trong hoạt động quản lý, kiểm soát nội bộ.
Xây dựng, điều chỉnh và tổ chức vận hành hệ thống kế toán của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về: quản lý, kiểm tra, kiểm soát tài sản – tài chính và đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính – kế toán, xây dựng các quy chế, quy định về tài chính – kế toán của Công ty phù hợp với luật pháp của Việt Nam và yêu cầu của Công ty.
Kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán, chứng từ thu- chi- nhập- xuất ... phục vụ kinh doanh tại Công ty.
Tổ chức quản lý tốt chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán theo quy định của Bộ tài chính, quy định của cơ quan thuế và quy định của Công ty.
Công việc tài chính:
Kết hợp với Ban Giám đốc Công ty để đảm bảo nguồn vốn cho Công ty hoạt động trong ngắn hạn và dài hạn.
Thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tài chính để đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư.
Quản lý và kiểm soát được dòng tiền vào và ra, nhằm cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công tác kế toán nội bộ:
Quản lý được tài sản toàn Công ty.
Quản lý được nguồn vốn của Công ty.
Quản lý tốt được các loại công nợ cho Công ty: phải thu, phải trả. Kết hợp tốt với phòng Kinh doanh, phòng Dịch vụ… để thu hồi công nợ kịp thời cho Công ty.
Tuân thủ và thực hiện tốt quy trình quản lý thu, chi và tạm ứng để kiểm soát hóa đơn, kiểm soát dòng tiền vào và ra cho Công ty.
Tuân thủ và thực hiện tốt quy trình quản lý nhập, xuất, tồn kho để đảm bảo an toàn về hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ cho công ty
Hướng dẫn các phòng ban khác thực hiện các quy định kế toán của công ty.
Công tác kế toán thuế.
Kế toán trưởng tổ chức hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ sổ sách, kê khai thuế, lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ tài chính và cơ quan thuế.
Kế toán trưởng phải báo cáo kịp thời và tư vấn cho Ban GĐ các phương án xử lý doanh thu phù hợp với chi phí nhằm đảm bảo nộp thuế ở mức phù hợp nhất cho công ty.
Làm việc với cơ quan thuế trong việc thanh quyết toán thuế hàng năm và kế hoạch của cơ quan thuế
Báo cáo
Trách nhiệm:
Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và Pháp luật đối với các công việc được giao theo Nội quy, Quy chế, Quy định ban hành tại Công ty và các quy định của pháp luật.
Chịu trách nhiệm về thời hạn, tính chính xác của số liệu, nội dung và tính bảo mật của các loại báo cáo.
Các phần việc liên quan đến trách nhiệm mà Kế toán trưởng thực hiện sai nếu để xảy ra rủi ro, thất thoát, mất mát thì Kế toán trưởng có nghĩa vụ phải đền, bồi hoàn toàn bộ giá trị cho Công ty nếu như sự việc đó xảy ra là do lỗi của Kế toán trưởng.
Báo cáo:
Thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc mang tính vụ việc trước và sau khi tổ chức thực hiện công việc, căn cứ vào quyền hạn, giới hạn được ủy quyền, hay được giao một nhiệm vụ cụ thể.
Báo cáo định kỳ bao gồm:
Các báo cáo Giám đốc theo Quy định của Công ty.
Các báo cáo cho cơ quan chức năng theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam.
Kế toán trưởng được quyền thực hiện ký duyệt các văn bản, giấy tờ, chứng từ về tài chính, kế toán phục vụ hoạt động của Công ty theo ủy quyền cụ thể của Ban Giám đốc.
Kế toán trưởng được quyền đề nghị các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện theo đúng quy định, quy trình, quy chế về kiểm soát, quản lý tài chính, kế toán của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, tài chính và các chuyên ngành khác có liên quan.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc.
Có khả năng tư duy, sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong công việc.
Năng động, chủ động, quyết đoán trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề.
Am hiểu Luật TC và các văn bản pháp luật liên quan
Sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm kế toán và các các công cụ làm việc khác
Kinh nghiệm 5 năm tại vị trí tương đương
Khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu áp lực cao trong công việc
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Theo quy chế của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực có upto
Lương
: thỏa thuận theo năng lực
có upto
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Cơ hội nâng cao trình độ và kinh nghiệm.
Cơ hội thăng tiến
BHXH Theo quy định Luật lao động
Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.
Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

