Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức bộ máy nhân sự thực hiện công tác kế toán tài chính Công ty theo đúng pháp luật Việt Nam.

Giám sát, hướng dẫn, kiểm tra kế toán viên, lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm.

Kiểm soát xử lý các báo cáo của kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, ...

Lập hồ sơ hạn mức tín dụng vay ngân hàng.

Tổ chức quyết toán thuế, hoàn thuế của công ty theo quy định.

Tham gia nghiên cứu cải tiến tổ chức quản lý, xây dựng quy chế, quy định quản lý tài chính công ty phù hợp với điều lệ, quy chế hoạt động công ty cũng như các chính sách ...

Các công việc khác theo yêu cầu của GĐ TC KT và Ban lãnh đạo tập đoàn

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán / Tài chính doanh nghiệp

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên từng làm trong các đơn vị mô hình chuỗi, nhiều công ty thành viên

Độ tuổi từ 27 - 45 tuổi

Khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tương xứng với năng lực

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ Lễ, Phép theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng sự lớn mạnh của Công ty.

- Được đào tạo để phát triển nghiệp vụ chuyên môn với chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

