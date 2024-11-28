Tuyển Kế toán trưởng công ty tnhh anh nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10A ngõ 59 Quảng Khánh, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về việc tổ chức thực hiện tổng hợp và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán.

Phối hợp với các phòng ban tham mưu giúp Ban Giám đốc. Quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh.

Giám sát và quản lý mọi hoạt động của Phòng tài chính kế toán, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống kế toán bao gồm: các quy trình, quy chế liên quan đến kế toán.

Kiểm soát toàn bộ các khoản doanh thu , chi phí phát sinh.quỹ tiền mặt, công nợ . Là người kiểm duyệt cuối cùng mọi công tác liên quan đến công việc; đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp trong sổ sách kế toán không xẩy ra lỗi sai sót trọng yếu theo quy định của pháp luật và quy chế, quy định của công ty.

Theo dõi, chỉ đạo quyết toán các dự án kinh doanh của Công ty: Kiểm tra, giám sát Hợp đồng kinh tế thuộc dự án; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán thuộc dự án; Theo dõi chi phí, tiền lương, nguồn thu của dự án; Theo dõi, thanh toán, hoàn ứng cho các dự án Công ty thực hiện.

Quản lý và chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến mảng tài chính kế toán của các công ty thành viên.

Làm việc với các cơ quan ban ngành: thuế, kiểm toán...khi có thanh tra, quyết toán, kiểm toán.

Quản lý, phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc cho các thành viên trong bộ phận Tài chính Kế toán. Lên kế hoạch, thực hiện đào tạo chuyện môn, nghiệp vụ nội bộ trong bộ phận.

Tham mưu cho Ban Giám đốc về tình hình hoạt động tài chính thực tê và đưa ra kiến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho Công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho BGĐ.

Thực hiện những công việc theo sự phân công của Ban giám đốc.

Trình độ Đại học trở lên các ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Thống kê hoặc các ngành liên quan khác.

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong vị trí kế toán trưởng ở Coogn ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển BĐS nghỉ dưỡng, khách sạn, resort...

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo

Kỹ năng lãnh đạo quản lý nhân viên.

Kỹ năng lập kế hoạch.

Mức lương: 25-35 triệu/ tháng (có thể thoả thuận theo năng lực ứng viên)

Các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN

Các ngày nghỉ theo quy định của Luật và Chính Sách công ty

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Lương thưởng theo năng lực.

Thời gian làm việc:

o Thứ 2 - Thứ 6: từ 8h00 tới 17h30 mỗi tuần

o Thứ 7: từ 8h00 tới 17h30, luân phiên cách tuần.

