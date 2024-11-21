Tuyển Kế toán trưởng Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sảnh A, Tòa HH1, 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Quản lý, điều hành phòng TCKT, hướng dẫn đào tạo nhân viên theo từng phân hành, chịu trách nhiệm trước BGĐ về hoạt động của phòng tài chính kế toán.
- Lập kế hoạch ngân sách và phương án quản lý nguồn vốn, kiểm soát ngân sách từng bộ phận với kế hoạch cả công ty.
- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty.
- Kiểm tra soát xét báo cáo thuế, hồ sơ kế khai thuế định kì, hồ sơ quyết toán thuế, Báo cáo tài chính năm
- Báo cáo quản trị định kì hàng tháng, phân tích sự biến động doanh thu – chi phí kịp thời
- Quản lý kế toán về tài sản, CCDC, công nợ phải thu, phải trả.
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành về kinh tế.
- Kinh nghiệm tương đương từ 2 năm trở lên.
- Ưu tiên ứng viên từ 36 tuổi trở xuống
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế tài chính
- Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt. Khả năng tổ chức công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.
- Kỹ năng trình bày, giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng chịu được áp lực cao

Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20 triệu +++
- Phúc lợi: Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước: bảo hiểm, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm...
- Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Vĩnh hoàng, hoàng mai, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

