Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2024
Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

- Hà Tĩnh

Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN. Quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ QHKHDN để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, KPI. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn kèm cặp công việc cho QHKHDN hiện hữu và tân tuyển. Tham gia thực hiện tuyển dụng QHKHDN Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng, và phát triển doanh số bán hàng theo mục tiêu của Phòng KHDN. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN.
Quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ QHKHDN để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, KPI.
Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn kèm cặp công việc cho QHKHDN hiện hữu và tân tuyển. Tham gia thực hiện tuyển dụng QHKHDN
Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng, và phát triển doanh số bán hàng theo mục tiêu của Phòng KHDN. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính lớn Kinh nghiệm Quản lý đội nhóm từ 3 đến 5 nhân viên
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính lớn
Kinh nghiệm Quản lý đội nhóm từ 3 đến 5 nhân viên

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân xuất sắc hàng tháng/quý/năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến phát triển rõ ràng Được làm việc tại Ngân hàng số hạnh phúc Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (nghỉ T7, CN)
Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân xuất sắc hàng tháng/quý/năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến phát triển rõ ràng
Được làm việc tại Ngân hàng số hạnh phúc
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (nghỉ T7, CN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

