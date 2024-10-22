Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng - Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN. Quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ QHKHDN để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, KPI. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn kèm cặp công việc cho QHKHDN hiện hữu và tân tuyển. Tham gia thực hiện tuyển dụng QHKHDN Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng, và phát triển doanh số bán hàng theo mục tiêu của Phòng KHDN. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN.

Quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ QHKHDN để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng, KPI.

Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn kèm cặp công việc cho QHKHDN hiện hữu và tân tuyển. Tham gia thực hiện tuyển dụng QHKHDN

Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng, và phát triển doanh số bán hàng theo mục tiêu của Phòng KHDN. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính lớn Kinh nghiệm Quản lý đội nhóm từ 3 đến 5 nhân viên

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính lớn

Kinh nghiệm Quản lý đội nhóm từ 3 đến 5 nhân viên

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân xuất sắc hàng tháng/quý/năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến phát triển rõ ràng Được làm việc tại Ngân hàng số hạnh phúc Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (nghỉ T7, CN)

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân xuất sắc hàng tháng/quý/năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến phát triển rõ ràng

Được làm việc tại Ngân hàng số hạnh phúc

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (nghỉ T7, CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin