Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lương Quán, xã Nam Sơn, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán kho

Sắp xếp & theo dõi kho vật tư xuất-nhập

Thư ký văn phòng, quản lý sắp xếp hồ sơ chứng từ

Các công việc văn phòng khác nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 30 – 40

Kinh nghiệm: kế toán kho, văn phòng, sử dụng tốt máy tính, nhanh nhẹn, xử lý công việc hoạt bát

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 8.000.000đ trong thời gian 1 tháng

Sau thử việc thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI

