Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lương Quán, xã Nam Sơn, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kế toán kho
Sắp xếp & theo dõi kho vật tư xuất-nhập
Thư ký văn phòng, quản lý sắp xếp hồ sơ chứng từ
Các công việc văn phòng khác nếu có
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi 30 – 40
Kinh nghiệm: kế toán kho, văn phòng, sử dụng tốt máy tính, nhanh nhẹn, xử lý công việc hoạt bát
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 8.000.000đ trong thời gian 1 tháng
Sau thử việc thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo luật hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
