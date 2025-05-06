Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 19 Triệu

Mức lương 15 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu đô thị SaphiGem, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

Thực hiện vẽ bản vẽ kỹ thuật cầu đường công trình.

Tính toán kết cấu, kiểm tra tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế.

Lập dự toán, dự thầu công trình.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi với khách hàng, các bên liên quan.

Hỗ trợ giám sát thi công, giải đáp thắc mắc kỹ thuật.

Bàn giao hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh cho các bộ phận liên quan.

Nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ mới về thiết kế cầu đường.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật: AutoCAD, Tekla, Revit, ETABS, SAP2000 (hoặc các phần mềm tương đương).

Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế cầu đường Việt Nam.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

