Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT
Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Khu đô thị SaphiGem, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
Thực hiện vẽ bản vẽ kỹ thuật cầu đường công trình.
Tính toán kết cấu, kiểm tra tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế.
Lập dự toán, dự thầu công trình.
Tham gia các cuộc họp, trao đổi với khách hàng, các bên liên quan.
Hỗ trợ giám sát thi công, giải đáp thắc mắc kỹ thuật.
Bàn giao hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh cho các bộ phận liên quan.
Nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ mới về thiết kế cầu đường.
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật: AutoCAD, Tekla, Revit, ETABS, SAP2000 (hoặc các phần mềm tương đương).
Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế cầu đường Việt Nam.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày và giải quyết vấn đề.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật: AutoCAD, Tekla, Revit, ETABS, SAP2000 (hoặc các phần mềm tương đương).
Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế cầu đường Việt Nam.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày và giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI