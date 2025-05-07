Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH HKTM VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hải Phòng, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Trực chuyền sản xuất, phát hiện sự cố, sửa chữa máy móc trên các dây chuyền sản xuất

- Bảo dưỡng máy móc trên dây chuyền sản xuất

- Các công việc khác khi được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu ngoại ngữ

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên liên quan tới điện, điện tử…

- Biết qua về máy móc, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.

- Có thể tăng ca hoặc làm ca khi yêu cầu

Phúc lợi công ty

- Mức lương cơ bản: 6tr800 - 7tr500 + phụ cấp 700k

- Tăng lương hàng năm

- Thưởng tháng 13

- Chế độ bảo hiểm tai nạn thanh toán 100% viện phí, tham gia bảo hiểm xã hội, tham gia công đoàn , các chế độ hiếu , hỷ, ốm đau, sinh nhật, con cái và nhiều phúc lợi khác…

Tại Công ty TNHH HKTM VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HKTM VINA

