Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH HKTM VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 13 Triệu

Công ty TNHH HKTM VINA
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty TNHH HKTM VINA

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH HKTM VINA

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hải Phòng, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Trực chuyền sản xuất, phát hiện sự cố, sửa chữa máy móc trên các dây chuyền sản xuất
- Bảo dưỡng máy móc trên dây chuyền sản xuất
- Các công việc khác khi được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu ngoại ngữ
- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên liên quan tới điện, điện tử…
- Biết qua về máy móc, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.
- Có thể tăng ca hoặc làm ca khi yêu cầu
Phúc lợi công ty
- Mức lương cơ bản: 6tr800 - 7tr500 + phụ cấp 700k
- Tăng lương hàng năm
- Thưởng tháng 13
- Chế độ bảo hiểm tai nạn thanh toán 100% viện phí, tham gia bảo hiểm xã hội, tham gia công đoàn , các chế độ hiếu , hỷ, ốm đau, sinh nhật, con cái và nhiều phúc lợi khác…

Tại Công ty TNHH HKTM VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HKTM VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HKTM VINA

Công ty TNHH HKTM VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô M, KCN Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

