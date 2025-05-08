Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ ĐỨC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ ĐỨC VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thanh toán tiền mặt, qua app online cho khách, quản lý tiền mặt.
Cung cấp thông tin khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng.
Quản lý hàng hóa và quầy thu ngân.
Ghi chép và báo cáo các giao dịch lớn hoặc giao dịch bất thường.
Vệ sinh quầy thu ngân, báo kết ca.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ ĐỨC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ ĐỨC VIỆT NAM
