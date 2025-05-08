Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ ĐỨC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Thanh toán tiền mặt, qua app online cho khách, quản lý tiền mặt.

Cung cấp thông tin khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng.

Quản lý hàng hóa và quầy thu ngân.

Ghi chép và báo cáo các giao dịch lớn hoặc giao dịch bất thường.

Vệ sinh quầy thu ngân, báo kết ca.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.