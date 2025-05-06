Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SOLTECH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Huyện Kiến Thuỵ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát trực tiếp quá trình thi công tại công trường: Thường xuyên có mặt tại công trường để theo dõi và kiểm tra các hoạt động thi công của các đội/tổ công nhân, nhà thầu phụ, Kiểm tra việc tuân thủ biện pháp thi công đã được phê duyệt, quy trình kỹ thuật, và các quy định khác.

Đảm bảo đúng bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và tiến độ: So sánh công việc thực tế với bản vẽ thiết kế để đảm bảo thi công đúng vị trí, kích thước, hình dạng và các chi tiết kỹ thuật; Quản lý chất lượng, theo dõi tiến độ công việc.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh: Nhanh chóng nhận diện các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại hiện trường (ví dụ: vướng mắc bản vẽ, sai khác giữa thực tế và thiết kế, sự cố vật liệu...).; Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các phương án xử lý, khắc phục nhanh chóng, hiệu quả.

Phối hợp và báo cáo: Làm việc chặt chẽ với Chỉ huy trưởng, các kỹ sư khác, bộ phận QS, vật tư, an toàn... để đảm bảo công việc được triển khai đồng bộ và hiệu quả; Lập nhật ký công trình, báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

An toàn lao động và vệ sinh môi trường: Theo dõi và nhắc nhở công nhân tuân thủ các quy định về an toàn lao động, sử dụng đúng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân; Đảm bảo công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng, tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư hiện trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế về hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cảnh quan...) cho các dự án Khu đô thị, Khu công nghiệp, Khu du lịch nghỉ dưỡng.

Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật hoặc tương đương.

Pháp lý: Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình còn hiệu lực theo quy định.

Kiến thức: Am hiểu các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công (TCVN, ASTM, BS, EN,... tùy thuộc vào yêu cầu dự án).

Kỹ năng sử dụng phần mềm: Thành thạo các phần mềm văn phòng ( Word, Excel), AutoCAD và các phần mềm chuyên dụng khác ( nếu có ).

Có khả năng chịu được áp lực.

Giải quyết vấn đề: Nhạy bén phát hiện, phân tích và có thể đưa ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề phát sinh tại công trường.

Tố chất: Cẩn thận, tỉ mỉ; trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng công tác tại dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SOLTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập CẠNH TRANH: Thu nhập cuối cùng thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế.

Đãi ngộ toàn diện: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; Nghỉ phép năm, thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13+...

Phát triển chuyên môn: Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi các chứng chỉ chuyên môn cần thiết phục vụ công việc và lộ trình phát triển sự nghiệp (bao gồm cả chứng chỉ giám sát nếu phù hợp).

Lộ trình sự nghiệp rõ ràng: Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Chỉ huy trưởng & Chỉ huy phó dựa trên năng lực và đóng góp.

