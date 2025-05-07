Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Giám sát quản lý thi công

Bốc tách khối lượng

Quản lý các nhà thầu phụ, làm hồ sơ khối lượng thầu phụ

Lập và quản lý tiến độ thi công

Giám sát tiến độ nguyên vật liệu và chất lượng thi công tại công trình

Lập hồ sơ nghiệm thu và thanh toán với Bên A

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất, mỹ thuật, ...

Thành thạo tin học văn phòng

Kinh nghiệm: 3 năm giám sát

Biết chủ động, sắp xếp công việc

Địa chỉ làm việc: Ngô Quyền, Hải Phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Thưởng theo năng lực đánh giá hiệu quả công việ

Nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Các họat động tập thể: Team building, nghỉ mát,... hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA

