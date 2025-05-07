Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Giám sát quản lý thi công
Bốc tách khối lượng
Quản lý các nhà thầu phụ, làm hồ sơ khối lượng thầu phụ
Lập và quản lý tiến độ thi công
Giám sát tiến độ nguyên vật liệu và chất lượng thi công tại công trình
Lập hồ sơ nghiệm thu và thanh toán với Bên A

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất, mỹ thuật, ...
Thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm: 3 năm giám sát
Biết chủ động, sắp xếp công việc
Địa chỉ làm việc: Ngô Quyền, Hải Phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Thưởng theo năng lực đánh giá hiệu quả công việ
Nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
Các họat động tập thể: Team building, nghỉ mát,... hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô D3, Đường số 8, KCN Hòa Bình, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm