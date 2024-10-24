Tuyển Kĩ Sư thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên

- Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Thực hiện các yêu cầu phát triển sản phẩm từ khách hàng
• Đánh giá và thiết kế, cải tiến sản phẩm
• Tiến hành tạo quy trình sản xuất sản phẩm và thiết lập tiêu chuẩn cho sản phẩm mới
• Giám sát các sản phẩm mới khi chạy thử nghiệm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm
• Tổng hợp báo cáo phân tích dữ liệu sau khi hoàn thành việc định giá sản phẩm mới
• Làm việc với các nhóm Kỹ thuật và Sản xuất về thiết lập công thức cũng như các tiêu chuẩn cho các sản phẩm mới

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học khoa điện, điện tử ...
• Có khả năng thiết kế mạch điện tử, hiểu về nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử; • Ưu tiên có kinh nghiệm về Kỹ thuật hoặc R&D trong các công ty sản xuất điện tử .., • Sử dụng tiếng Anh trong công việc • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt • Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng để thiết kế mạch
• Có kiến thức về chất bán dẫn, đèn LED và các linh kiện điện tử
• Chấp nhận cơ sở nhân viên chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam hàng ngày. • Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm. • Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc. • Thưởng tháng thứ 13, Thưởng các ngày lễ...
• Miễn phí tất cả bữa ăn trong ca làm việc bao gồm ăn sáng • MBO (thưởng KPI) tối đa 4 tháng lương hàng năm. • Các khóa đào tạo tại nước ngoài của Hàn Quốc. • Đánh giá lương hàng năm.
•Hỗ trợ chế độ hiếu, hỉ lên đến 2.000.000đ, các hoạt động teambuiding hàng quý, giải bóng đá nổi bộ,... gắn kết tinh thần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

