Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh

- Bắc Giang

- Hà Nam ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật liệu đầu vào và quá trình thi công.
- Đánh giá, phân tích và báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình.
- Thực hiện hồ sơ pháp lý/ các chứng chỉ chất lượng vật liệu ... theo yêu cầu về Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng do nhà nước ban hành;
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng.
- Lập báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng công trình cho cấp trên.
- Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng công trình.
- Thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn thí nghiệm, nghiệm thu theo chỉ dẫn kỹ thuật và quy định pháp luật về quản lý chất lượng.
- Làm theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Độ tuổi: 23-30 tuổi;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng tại công trường xây dựng.
- Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành xây dựng.
- Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, lập kế hoạch; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Kỹ sử dụng tin học văn phòng; đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
- Kiên trì, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ
- Thưởng:
- Thưởng
+ Thưởng chuyên cần; sáng kiến, cải tiến; hiệu quả công việc;
+ Thưởng các ngày lễ; Thưởng tháng lương 13,14.
Thưởng
- Hỗ trợ/Phụ cấp:
+ Hỗ trợ cơm, nhà ở và đi lại.
+ Hỗ trợ chi phí gửi xe tại nơi làm việc.
+ Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc.
- Phúc lợi:
+ Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau nhân viên hoặc bố mẹ, con cái CBNV. - Các sự kiện tổ chức gắn kết nội bộ: sinh nhật CBNV hàng tháng; CLB nam/CLBnữ; nghỉ mát teambuilding; sinh nhật công ty; khai xuân; lễ chùa đầu năm; 8/3, 20/10, 19/11, tổng kết năm,...
+ Các sự kiện gắn kết gia đình: Tết thiếu nhi; trung thu; mừng thọ bố/ mẹ.
+ Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
+ Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc
+ Được làm việc trong môi trường sang trọng và lịch thiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lilama 10 - Tố Hữu - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

