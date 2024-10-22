Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Bắc Giang - Hà Nam ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật liệu đầu vào và quá trình thi công.

- Đánh giá, phân tích và báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình.

- Thực hiện hồ sơ pháp lý/ các chứng chỉ chất lượng vật liệu ... theo yêu cầu về Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng do nhà nước ban hành;

- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng.

- Lập báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng công trình cho cấp trên.

- Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng công trình.

- Thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn thí nghiệm, nghiệm thu theo chỉ dẫn kỹ thuật và quy định pháp luật về quản lý chất lượng.

- Làm theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Độ tuổi: 23-30 tuổi;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng tại công trường xây dựng.

- Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành xây dựng.

- Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, lập kế hoạch; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Kỹ sử dụng tin học văn phòng; đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật

- Kiên trì, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ

- Thưởng:

- Thưởng

+ Thưởng chuyên cần; sáng kiến, cải tiến; hiệu quả công việc;

+ Thưởng các ngày lễ; Thưởng tháng lương 13,14.

Thưởng

- Hỗ trợ/Phụ cấp:

+ Hỗ trợ cơm, nhà ở và đi lại.

+ Hỗ trợ chi phí gửi xe tại nơi làm việc.

+ Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc.

- Phúc lợi:

+ Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau nhân viên hoặc bố mẹ, con cái CBNV. - Các sự kiện tổ chức gắn kết nội bộ: sinh nhật CBNV hàng tháng; CLB nam/CLBnữ; nghỉ mát teambuilding; sinh nhật công ty; khai xuân; lễ chùa đầu năm; 8/3, 20/10, 19/11, tổng kết năm,...

+ Các sự kiện gắn kết gia đình: Tết thiếu nhi; trung thu; mừng thọ bố/ mẹ.

+ Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

+ Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc

+ Được làm việc trong môi trường sang trọng và lịch thiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin