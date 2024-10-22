Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh
- Bắc Giang
- Hà Nam ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật liệu đầu vào và quá trình thi công.
- Đánh giá, phân tích và báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình.
- Thực hiện hồ sơ pháp lý/ các chứng chỉ chất lượng vật liệu ... theo yêu cầu về Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng do nhà nước ban hành;
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng.
- Lập báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng công trình cho cấp trên.
- Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng công trình.
- Thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn thí nghiệm, nghiệm thu theo chỉ dẫn kỹ thuật và quy định pháp luật về quản lý chất lượng.
- Làm theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 23-30 tuổi;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng tại công trường xây dựng.
- Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành xây dựng.
- Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, lập kế hoạch; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Kỹ sử dụng tin học văn phòng; đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
- Kiên trì, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng:
- Thưởng
+ Thưởng chuyên cần; sáng kiến, cải tiến; hiệu quả công việc;
+ Thưởng các ngày lễ; Thưởng tháng lương 13,14.
Thưởng
- Hỗ trợ/Phụ cấp:
+ Hỗ trợ cơm, nhà ở và đi lại.
+ Hỗ trợ chi phí gửi xe tại nơi làm việc.
+ Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc.
- Phúc lợi:
+ Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau nhân viên hoặc bố mẹ, con cái CBNV. - Các sự kiện tổ chức gắn kết nội bộ: sinh nhật CBNV hàng tháng; CLB nam/CLBnữ; nghỉ mát teambuilding; sinh nhật công ty; khai xuân; lễ chùa đầu năm; 8/3, 20/10, 19/11, tổng kết năm,...
+ Các sự kiện gắn kết gia đình: Tết thiếu nhi; trung thu; mừng thọ bố/ mẹ.
+ Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
+ Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc
+ Được làm việc trong môi trường sang trọng và lịch thiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI