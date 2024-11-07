Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Thẩm định và quản trị rủi ro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công bao gồm một hoặc nhiều nhóm nhiệm vụ như sau:
- Xây dựng dự thảo các chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động tuân thủ
- Thực hiện công tác tuân thủ nội bộ đối với các đơn vị trên toàn hệ thống và báo cáo định kỳ/đột xuất tới Ban lãnh đạo về các vấn đề tuân thủ
- Thực hiện đánh giá trách nhiệm đơn vị, cá nhân đối với các vi phạm tuân thủ được phát hiện thông qua kiểm tra, giám sát, điều tra,...
- Tiến hành công tác thanh tra NHNN, Kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập theo phân công
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến công tác tuân thủ quy định nội bộ tại Công ty
Phát triển đội ngũ, phát triển bản thân:
- Tham gia và hoàn thành các hoạt động học tập và phát triển
- Nhiệm vụ và trách nhiệm khác:
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Mcredit và nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện nghiệp vụ và trong các hoạt động của đơn vị.
- Thực thi chuyển đổi số và các công việc theo phân giao tại các sáng kiến/dự án/nhóm Agile

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
- Ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm: kiểm tra/kiểm soát nội bộ/quản trị rủi ro/ kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập tại các công ty kiểm toán độc lập, Big4 là lợi thế lớn
- Tinh thần lạc quan, cởi mở và thái độ tích cực trong công việc, tương tác
- Thích ứng với công nghệ số, linh hoạt và nhạy bén

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
- Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động
- Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)
- Nghỉ lễ Tết, nghỉ ốm: theo quy định luật lao động Việt Nam
- Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.
- Thưởng vào các ngày lễ tết, sinh nhật công ty, thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả làm việc
- Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ
- Sử dụng sản phẩm ưu đãi tập đoàn MB (Vay ưu đãi, thẻ tín dụng, bảo hiểm...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, 10, 11, 12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

