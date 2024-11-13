Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN

Thẩm định và quản trị rủi ro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu biệt thự Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh,, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí này sẽ hỗ trợ công ty trong việc xem xét các cảnh báo sàng lọc tên liên quan đến adverse news, sanction và các cơ sở dữ liệu khác có thể thay đổi theo thời gian. Vị trí này sẽ thường xuyên giao tiếp với đồng nghiệp ở nước ngoài, ít nhất mỗi ngày. Vị trí này có thể sẽ được đi công tác Singapore để đào tạo và báo cáo cho trưởng nhóm tại Singapore.
Sàng lọc tên và đánh giá sanction
Kiểm tra các cảnh báo sàng lọc tên trên hệ thống hiện có, đối chiếu với các danh sách sanction, adverse news và PEP cho việc mở tài khoản và đánh giá định kỳ
Xác định xem các cảnh báo là đúng hay sai
Đảm bảo cảnh báo được xử lý kịp thời và phù hợp
Đảm bảo công tác lưu trữ dữ liệu được thực hiện đầy đủ, đặc biệt với việc huỷ bỏ cảnh báo và tài liệu
Thông báo đến các team liên quan để tiếp tục xử lý hoặc giải quyết khi cần thiết
Thực hiện các kiểm tra đột xuất cho công ty
Báo cáo và cập nhật dữ liệu
Đảm bảo các cơ sở dữ liệu thủ công có liên quan được duy trì chính xác và kịp thời
Chuẩn bị dữ liệu cho mục đích báo cáo
Các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc, nhưng cũng hoan nghênh các sinh viên mới tốt nghiệp ứng tuyển.
Có tư duy logic với tác phong nhanh nhẹn và trách nhiệm cao.
Có khả năng duy trì tiêu chuẩn công việc cao dưới áp lực thời gian nghiêm ngặt.
Có thể làm việc độc lập mà không cần giám sát nhiều.
Linh hoạt và sáng tạo trong các phương pháp xử lý cảnh báo.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ sàng lọc tên và sanction.
Có khả năng đọc tiếng Anh và tiếng Trung; có khả năng nói tiếng Anh là bắt buộc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Các hoạt động du lịch và team building theo quy định và chính sách của công ty
Làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh để tương tác hằng ngày với các phòng ban khác từ nhiều quốc gia
Môi trường làm việc: Năng động, cạnh tranh công bằng
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thời gian thử việc: 2 tháng
Địa điểm làm việc: số 9 đường Đ5, khu biệt thự Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN

Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

