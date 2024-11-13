Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Vị trí này sẽ hỗ trợ công ty trong việc xem xét các cảnh báo sàng lọc tên liên quan đến adverse news, sanction và các cơ sở dữ liệu khác có thể thay đổi theo thời gian. Vị trí này sẽ thường xuyên giao tiếp với đồng nghiệp ở nước ngoài, ít nhất mỗi ngày. Vị trí này có thể sẽ được đi công tác Singapore để đào tạo và báo cáo cho trưởng nhóm tại Singapore.

Sàng lọc tên và đánh giá sanction

Kiểm tra các cảnh báo sàng lọc tên trên hệ thống hiện có, đối chiếu với các danh sách sanction, adverse news và PEP cho việc mở tài khoản và đánh giá định kỳ

Xác định xem các cảnh báo là đúng hay sai

Đảm bảo cảnh báo được xử lý kịp thời và phù hợp

Đảm bảo công tác lưu trữ dữ liệu được thực hiện đầy đủ, đặc biệt với việc huỷ bỏ cảnh báo và tài liệu

Thông báo đến các team liên quan để tiếp tục xử lý hoặc giải quyết khi cần thiết

Thực hiện các kiểm tra đột xuất cho công ty

Báo cáo và cập nhật dữ liệu

Đảm bảo các cơ sở dữ liệu thủ công có liên quan được duy trì chính xác và kịp thời

Chuẩn bị dữ liệu cho mục đích báo cáo

Các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của công ty

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc, nhưng cũng hoan nghênh các sinh viên mới tốt nghiệp ứng tuyển.

Có tư duy logic với tác phong nhanh nhẹn và trách nhiệm cao.

Có khả năng duy trì tiêu chuẩn công việc cao dưới áp lực thời gian nghiêm ngặt.

Có thể làm việc độc lập mà không cần giám sát nhiều.

Linh hoạt và sáng tạo trong các phương pháp xử lý cảnh báo.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ sàng lọc tên và sanction.

Có khả năng đọc tiếng Anh và tiếng Trung; có khả năng nói tiếng Anh là bắt buộc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Các hoạt động du lịch và team building theo quy định và chính sách của công ty

Làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh để tương tác hằng ngày với các phòng ban khác từ nhiều quốc gia

Môi trường làm việc: Năng động, cạnh tranh công bằng

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Thời gian thử việc: 2 tháng

Địa điểm làm việc: số 9 đường Đ5, khu biệt thự Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

