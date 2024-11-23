Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số nhà 81 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý công văn đi/đến, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

- Hỗ trợ quản lý nhân sự: chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội cho nhân viên

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản: ghi chép sổ sách kế toán, theo dõi sổ sách nội bộ

- Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết

- Phối hợp với bộ phận sản xuất để theo dõi và báo cáo tình hình sản xuất

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

- Có kiến thức cơ bản về kế toán và quy trình hành chính nhân sự

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc 6.500.000VNĐ/Tháng

- Sau thời gian thử việc lương cứng 8.000.000VNĐ/Tháng chưa bao gồm hoa hồng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

- Thưởng các dịp Lễ, Tết và theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin