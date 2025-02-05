Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Buôn Kruễ, Xã Vụ Bổn, Krông păk, Đăk Lăk, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ
Kiểm soát khối lượng
kiểm soát chất lượng
Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán, kiểm soát nội bộ
Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định
Lương tháng 13+thưởng hiệu quả công
Hỗ trợ cơm trưa+ chổ ở nếu ứng viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM

CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 107 Lê Duẫn, TT. Phước An, Krông Pắc, Đăk Lắc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

