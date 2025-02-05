Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Buôn Kruễ, Xã Vụ Bổn, Krông păk, Đăk Lăk, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ
Kiểm soát khối lượng
kiểm soát chất lượng
Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán, kiểm soát nội bộ
Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định
Lương tháng 13+thưởng hiệu quả công
Hỗ trợ cơm trưa+ chổ ở nếu ứng viên ở xa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM
