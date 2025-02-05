Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Buôn Kruễ, Xã Vụ Bổn, Krông păk, Đăk Lăk, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ

Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

Kiểm soát khối lượng

kiểm soát chất lượng

Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán, kiểm soát nội bộ

Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định

Lương tháng 13+thưởng hiệu quả công

Hỗ trợ cơm trưa+ chổ ở nếu ứng viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.