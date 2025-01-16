Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện các phép thử hóa lý
- Quản lý hóa chất, thuốc thử và các dung dịch phân tích
- Vận hành các thiết bị phân tích: HPLC; UV-VIS, máy thử độ hòa tan
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ, tuổi từ 23 – 35 sức khỏe tốt.
- Dược sỹ đại học hoặc cử nhân ngành Hóa, Hóa Dược.
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu thành thạo Tiếng Anh, có thể đọc được các tài liệu chuyên ngành như Dược điển Anh, Mỹ, Nhật,… và các tài liệu chuyên ngành Dược khác.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm QC.
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu khu vực Thạch Thất, Quốc Oai.
- Ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, say mê công việc.
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chính xác và có khả năng thuyết phục.
- Gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
