Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các phép thử hóa lý

- Quản lý hóa chất, thuốc thử và các dung dịch phân tích

- Vận hành các thiết bị phân tích: HPLC; UV-VIS, máy thử độ hòa tan

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi từ 23 – 35 sức khỏe tốt.

- Dược sỹ đại học hoặc cử nhân ngành Hóa, Hóa Dược.

- Ngoại ngữ: Đọc hiểu thành thạo Tiếng Anh, có thể đọc được các tài liệu chuyên ngành như Dược điển Anh, Mỹ, Nhật,… và các tài liệu chuyên ngành Dược khác.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm QC.

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu khu vực Thạch Thất, Quốc Oai.

- Ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, say mê công việc.

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chính xác và có khả năng thuyết phục.

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin