Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

1. Phối hợp với Khối Quản lý thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng

- Tiếp nhận, chuyển thông tin, theo dõi, đôn đốc, phối hợp phòng quản lý thiết kế để xử lý các RFA, RFI từ Nhà thầu..;

- Theo dõi tất cả tài liệu, hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công phát hành và tiếp nhận trong quá trình thi công nhằm đảm bảo các tài liệu, bản vẽ thiết kế thi công được cập nhật mới nhất;

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế của phần kiến trúc, hoàn thiện, kiểm tra xung đột thiết kế giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện, giải quyết hoặc phản biện đến Phòng quản lý thiết kế. Phát hiện, báo cáo cho PM/CM và có phương án xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý;

- Kiểm tra sự khác biệt giữa bản vẽ phát hành thi công và bản vẽ đầu thầu, pháp lý, Phòng cháy chữa cháy. Thông báo các phát sinh (nếu có) đến PM;

- Kiểm tra, phối hợp, thúc đẩy các Nhà thầu nhằm đảm bảo công việc thực hiện theo kế hoạch, tiến độ phê duyệt;

2. Thực hiện Quản lý chất lượng, khối lượng Bộ môn kiến trúc

- Kiểm tra sự phù hợp trong việc phê duyệt của Nhà thầu về bản vẽ triển khai chi tiết thi công, biện pháp thi công liên quan kiến trúc, công tác hoàn thiện.

- Thay mặt BQLDA, chủ trì nhóm họp với các Nhà thầu giải quyết các vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật liên quan đến kiến trúc, công tác hoàn thiện, cảnh quan, mỹ quan và kịp thời báo cáo PM/CM để chỉ đạo giải quyết.