Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra dự toán;
- Lập kế hoạch mời thầu, danh sách Nhà thầu;
- Lập ngân sách đấu thầu, Soạn thảo hồ sơ mời thầu/ mời chào giá;
- Làm rõ Hồ sơ mời chào giá, thu thập và đánh giá thầu cho các gói thầu thi công;
- Tham gia thương thảo đàm phán giá và hợp đồng cho các gói thầu thi công;
- Tổng hợp và báo cáo lựa chọn nhà thầu;
- Thực hiện công tác chào giá gói Cung ứng của các dự án thuộc nhóm dự toán (Lập kế hoạch cung ứng, phân chia gói cung ứng, lập hồ sơ mời báo giá, tham gia thương thảo & đàm phán giá, hợp đồng các gói Cung ứng);
- Mở rộng danh sách nhà thầu;
- Thu thập và mở rộng thêm dòng sản phẩm vật tư đa dạng hơn;
- Các công việc khác do Cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, quản lý tối thiểu 2 dự án cùng 1 thời điểm;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở các đơn vị Chủ đầu tư lớn;
- Tốt nghiệp Đại học/ Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế Xây dựng hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Teambuilding hằng năm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niêm
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

