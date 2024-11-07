Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P301, Tầng 3, TTTM, CC Học viện Quốc Phòng, Tây Hồ

- Chủ động Tìm kiếm khách hàng (Công ty có hỗ trợ data).
- Tiếp nhận yêu cầu đặt chỗ, xuất vé máy bay cho khách hàng.
- Tư vấn, bán các dịch vụ liên quan: bảo hiểm du lịch, phòng khách sạn, đặt xe v.v..
- Hỗ trợ khách hàng các thông tin liên quan đến dịch vụ khách đã mua.
- Tư vấn, giải đáp khách hàng qua các kênh Zalo, Facebook, Hotline.
- Quản lý danh mục khách hàng được công ty phân công.

• Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên ngành du lịch, hàng không, kinh tế...
• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Chịu được áp lực công việc cao, đam mê công việc kinh doanh
• Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, có khả năng làm việc độc lập
• Có tố chất của người làm dịch vụ: Chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong công việc, có kỹ năng xử lý vấn đề phát sinh
• Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

• Lương cơ bản 7-10tr + doanh thu
• Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ công việc
• Các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước
• Được tham gia đóng: BHYT, BHXH, BHTN.
• Thời gian làm việc Thứ 2 – Sáng Thứ 7: Sáng 8h30 – 12h00, chiều 13h30-17h30

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P301, Tầng 3, TTTM, Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

