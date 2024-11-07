Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P301, Tầng 3, TTTM, CC Học viện Quốc Phòng, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Chủ động Tìm kiếm khách hàng (Công ty có hỗ trợ data).

- Tiếp nhận yêu cầu đặt chỗ, xuất vé máy bay cho khách hàng.

- Tư vấn, bán các dịch vụ liên quan: bảo hiểm du lịch, phòng khách sạn, đặt xe v.v..

- Hỗ trợ khách hàng các thông tin liên quan đến dịch vụ khách đã mua.

- Tư vấn, giải đáp khách hàng qua các kênh Zalo, Facebook, Hotline.

- Quản lý danh mục khách hàng được công ty phân công.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên ngành du lịch, hàng không, kinh tế...

• Không yêu cầu kinh nghiệm

• Chịu được áp lực công việc cao, đam mê công việc kinh doanh

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, có khả năng làm việc độc lập

• Có tố chất của người làm dịch vụ: Chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong công việc, có kỹ năng xử lý vấn đề phát sinh

• Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 7-10tr + doanh thu

• Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ công việc

• Các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước

• Được tham gia đóng: BHYT, BHXH, BHTN.

• Thời gian làm việc Thứ 2 – Sáng Thứ 7: Sáng 8h30 – 12h00, chiều 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.