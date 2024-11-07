Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

1. Kinh doanh:
- Xây dựng và theo dõi các kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu doanh số và thị phần.
- Phân tích kết quả bán hàng và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng, tạo động lực và khuyến khích hiệu suất làm việc cao.
- Đánh giá và theo dõi hiệu suất làm việc của đội ngũ, đưa ra phản hồi và hỗ trợ cải thiện.
- Quản trị chi phí biến động dưới ST (điện, vật tư tiêu hao, giờ công...). Tham mưu xây dựng chính sách quy trình kiểm soát chi phí
- Đề xuất theo sát các hoạt động MKT, các CTKM, mục tiêu và đối tượng truyền thông. Đánh giá hiệu quả và kiểm soát chi phí
- Cùng GĐ Khối NH xây dựng chiến lược về giá cả, và phân tích cạnh tranh với đối thủ
- Triển khai công tác bán hàng & kiểm soát bán hàng
2. Vận hành &Quản lý
- Quản trị về cơ sở vật chất dưới shop (điều hoà, biển bảng, dột nước...)
- Tối ưu hóa quy trình bán hàng để nâng cao hiệu quả và năng suất.
- Sử dụng công cụ và phần mềm để theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng.
- Báo Cáo và Phân Tích: Cung cấp báo cáo định kỳ về doanh số, hiệu suất và các chỉ số quan trọng cho các cấp lãnh đạo.
:
- Phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin cụ thể.
- Quản trị hàng tồn kho (hàng chủ lực, vòng quay tồn kho, hàng bán chậm, hàng mùa vụ, hàng theo trend, hàng dự án...
- Quản trị khu vui chơi, nhà hàng (đồ chơi mới, máy game, vệ sinh, an toàn thực phẩm...)
- Quản trị tiền bạc, hàng hoá dưới siêu thị & đề xuất quy trình kiểm soát
- Quản trị về giờ công, headcount, năng suất dưới siêu thị
- Đánh giá về layout, nhận diện, cơ hội phát triển và hoạch định giải pháp
- Đánh giá công tác bán hàng, triển khai nhân sự bán hàng
- Làm việc thực tế tại cơ sở để đưa ra các vấn đề tồn đọng ảnh hưởng đến vận hành
3. Phát triển đội ngũ
- Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí nhân sự trong Khối
- Lên chiến lược, lộ trình đào tạo đội ngũ khối VHKD phù hợp với kế hoạch phát triển của công ty
- Tham mưu hỗ trợ xây dựng các chính sách KPI, thưởng bán hàng, thưởng thi đua
- Triển khai văn hóa, giá trị cốt lõi của công ty xuống khối VHKD
- Xây dựng đội ngũ, kết hợp PNS xây dựng các chính sách về thăng tiến nội bộ
4. Chăm sóc khách hàng
- Định hướng phát triển dịch vụ, mở rộng hoặc loại bỏ theo từng giai đoạn
- Xử lý các chính sách hỗ trợ KH cùng TNKH
5. Các CV khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn : Đại học trở lên;
- Chuyên môn : QTKD, Tài chính hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Nam/Nữ, tuổi từ 30 trở lên, dễ nhìn, luôn tươi tắn, sức khỏe tốt
Kiến thức :
- Am hiểu thị trường bán lẻ, hoạch định kế hoạch kinh doanh
- Năng lực chuyên môn về chính quyền, am tường luật và những quy định liên quan đến kinh doanh tại địa phương
- Nắm vững kiến thức, quy trình, quy định công ty
Kỹ năng:
- Giao tiếp, diễn đạt trình bày, thuyết trình,
- Lãnh đạo, triển khai kinh doanh, ra quyết định, thuyết phục, giải quyết vấn đề
- Phát triển đội ngũ, đọc vị nhân viên.
Phẩm chất:
- Trung thực, Nhiệt huyết máu lửa, Nhanh nhẹn, quyết đoán, nghiêm túc, hòa đồng, vui vẻ
- Có tư duy phục vụ, đối ngoại, triển khai kinh doanh
- Kiên định với mục tiêu để làm việc có kết quả
- Giữ lời, cam kết trong công việc

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;
- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
- Tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

