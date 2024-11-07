Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Kinh doanh:

- Xây dựng và theo dõi các kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu doanh số và thị phần.

- Phân tích kết quả bán hàng và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng, tạo động lực và khuyến khích hiệu suất làm việc cao.

- Đánh giá và theo dõi hiệu suất làm việc của đội ngũ, đưa ra phản hồi và hỗ trợ cải thiện.

- Quản trị chi phí biến động dưới ST (điện, vật tư tiêu hao, giờ công...). Tham mưu xây dựng chính sách quy trình kiểm soát chi phí

- Đề xuất theo sát các hoạt động MKT, các CTKM, mục tiêu và đối tượng truyền thông. Đánh giá hiệu quả và kiểm soát chi phí

- Cùng GĐ Khối NH xây dựng chiến lược về giá cả, và phân tích cạnh tranh với đối thủ

- Triển khai công tác bán hàng & kiểm soát bán hàng

2. Vận hành &Quản lý

- Quản trị về cơ sở vật chất dưới shop (điều hoà, biển bảng, dột nước...)

- Tối ưu hóa quy trình bán hàng để nâng cao hiệu quả và năng suất.

- Sử dụng công cụ và phần mềm để theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng.

- Báo Cáo và Phân Tích: Cung cấp báo cáo định kỳ về doanh số, hiệu suất và các chỉ số quan trọng cho các cấp lãnh đạo.

- Phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin cụ thể.

- Quản trị hàng tồn kho (hàng chủ lực, vòng quay tồn kho, hàng bán chậm, hàng mùa vụ, hàng theo trend, hàng dự án...

- Quản trị khu vui chơi, nhà hàng (đồ chơi mới, máy game, vệ sinh, an toàn thực phẩm...)

- Quản trị tiền bạc, hàng hoá dưới siêu thị & đề xuất quy trình kiểm soát

- Quản trị về giờ công, headcount, năng suất dưới siêu thị

- Đánh giá về layout, nhận diện, cơ hội phát triển và hoạch định giải pháp

- Đánh giá công tác bán hàng, triển khai nhân sự bán hàng

- Làm việc thực tế tại cơ sở để đưa ra các vấn đề tồn đọng ảnh hưởng đến vận hành

3. Phát triển đội ngũ

- Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí nhân sự trong Khối

- Lên chiến lược, lộ trình đào tạo đội ngũ khối VHKD phù hợp với kế hoạch phát triển của công ty

- Tham mưu hỗ trợ xây dựng các chính sách KPI, thưởng bán hàng, thưởng thi đua

- Triển khai văn hóa, giá trị cốt lõi của công ty xuống khối VHKD

- Xây dựng đội ngũ, kết hợp PNS xây dựng các chính sách về thăng tiến nội bộ

4. Chăm sóc khách hàng

- Định hướng phát triển dịch vụ, mở rộng hoặc loại bỏ theo từng giai đoạn

- Xử lý các chính sách hỗ trợ KH cùng TNKH

5. Các CV khác theo yêu cầu của cấp trên

- Trình độ học vấn : Đại học trở lên;

- Chuyên môn : QTKD, Tài chính hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Nam/Nữ, tuổi từ 30 trở lên, dễ nhìn, luôn tươi tắn, sức khỏe tốt

Kiến thức :

- Am hiểu thị trường bán lẻ, hoạch định kế hoạch kinh doanh

- Năng lực chuyên môn về chính quyền, am tường luật và những quy định liên quan đến kinh doanh tại địa phương

- Nắm vững kiến thức, quy trình, quy định công ty

Kỹ năng:

- Giao tiếp, diễn đạt trình bày, thuyết trình,

- Lãnh đạo, triển khai kinh doanh, ra quyết định, thuyết phục, giải quyết vấn đề

- Phát triển đội ngũ, đọc vị nhân viên.

Phẩm chất:

- Trung thực, Nhiệt huyết máu lửa, Nhanh nhẹn, quyết đoán, nghiêm túc, hòa đồng, vui vẻ

- Có tư duy phục vụ, đối ngoại, triển khai kinh doanh

- Kiên định với mục tiêu để làm việc có kết quả

- Giữ lời, cam kết trong công việc

- Mức lương : thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;

- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

