Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 22 Triệu

Mức lương 14 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Quản lý trang thiết bị, máy móc an toàn lao động của công ty.

- Xây dựng văn bản an toàn lao động nội bộ.

- Tổ chức huấn luyện an toàn lao động.

- Điều tra, lập hồ sơ, xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố an toàn.

- Độ tuổi : 22 - 35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động, an toàn lao động hoặc lĩnh vực liên quan

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý an toàn lao động

- Kinh nghiệm : 1 - 2 năm

Ưu tiên :

- Có kinh nghiệm quản lý an toàn, đánh giá rủi ro, phân tích an toàn lao động

- Có kiến thức luật lao động, thủ tục xử lý an toàn lao động

- Có kiến thức về vật liệu, hành động tiềm ẩn rủi ro

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.

- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

