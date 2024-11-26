Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 22 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

- Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Quản lý trang thiết bị, máy móc an toàn lao động của công ty.
- Xây dựng văn bản an toàn lao động nội bộ.
- Tổ chức huấn luyện an toàn lao động.
- Điều tra, lập hồ sơ, xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố an toàn.

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi : 22 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động, an toàn lao động hoặc lĩnh vực liên quan
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý an toàn lao động
- Kinh nghiệm : 1 - 2 năm
Ưu tiên :
- Có kinh nghiệm quản lý an toàn, đánh giá rủi ro, phân tích an toàn lao động
- Có kiến thức luật lao động, thủ tục xử lý an toàn lao động
- Có kiến thức về vật liệu, hành động tiềm ẩn rủi ro

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.
- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn hộ văn phòng số 09 tầng 07 tháp R1, Cao ốc The Everrich, 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

