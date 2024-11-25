Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT
Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 14 - 22 Triệu
- Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Quản lý trang thiết bị, máy móc an toàn lao động của công ty.
- Xây dựng văn bản an toàn lao động nội bộ.
- Tổ chức huấn luyện an toàn lao động.
- Điều tra, lập hồ sơ, xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố an toàn.
Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty bao ăn ở.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.
- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT
