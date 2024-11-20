Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Miền Bắc, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia xây dựng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh môi trường và Phòng chống cháy nổ tại công trình

Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình quản lý an toàn lao động cho con người, máy móc thiết bị, dụng cụ thi công tại công trình.

Tham gia xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn tại công trình.

Thực hiện cập nhật thường xuyên và phổ biến các văn bản pháp lý của Nhà nước về an toàn. Đảm bảo công tác An toàn lao động, sức khỏe & vệ sinh môi trường tại dự án.

Triển khai đảm bảo công tác an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh môi trường và Phòng chống cháy nổ cho dự án:

Lập biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong giai đoạn đấu thầu và chuẩn bị thi công;

Tham gia lập kế hoạch công tác quản lý an toàn tất cả các hoạt động thi công trên công trình theo kế hoạch được phân công;

Bao gồm kế hoạch đào tạo, giám sát tuân thủ, đánh giá; đề xuất công cụ dụng cụ.

Tham gia các cuộc họp liên quan đến vấn đề an toàn;

Tham gia đánh giá, rút kinh nghiệm và cải tiến công tác an toàn lao động tại công trình

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Bảo hộ lao động hoặc các ngành có liên quan

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

- Nắm vững các quy định của Pháp luật về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ

- Có kiến thức về an toàn trong thi công đối với lĩnh vực hoạt động của công ty

- Có chứng chỉ an toàn lao động

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về giám sát An toàn lao động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-18tr ( tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Địa điểm làm việc:

Các công trình ở Hải Dương , Phú Thọ, Hà Nam, Bắc Ninh…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin