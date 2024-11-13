Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 21, Đường 8, Khu công nghiệp Thương Mại và Dịch Vụ VSIP Bắc Ninh II, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo an toàn lao động nội bộ.

Điều tra tai nạn và cải tiến sự cố tai nạn lao động.

Phụ trách đối ứng khách hàng, thanh tra của cơ quan nhà nước và cập nhật cải tiến đánh giá hoặc thanh tra.

Đánh giá rủi ro, cơ xương khớp, bầu và con nhỏ.

Xây dựng quy trình làm việc an toàn.

Hỗ trợ các chương trình đào tạo thăng tiến nội bộ.

Công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành kỹ thuật, hóa học, môi trường, bảo hộ lao động.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có chứng nhận người huấn luyện An toàn vệ sinh lao động.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có nghiệp vụ chuyên môn chắc.

Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm làm về tiểu chuẩn RBA.

Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng ngày Lễ; Tết, lương tháng thứ 13, ...

Xe đưa đón nhân sự: Bắc Ninh; Hải Dương; Thành phố Hà Nội; Thái Nguyên.

Đóng bảo hiểm trên tổng mức lương.

Đánh giá, xét duyệt tăng lương định kì hàng năm.

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.