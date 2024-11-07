Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN VSIP Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát hệ thống An toàn – An ninh – Sức khỏe – Môi trường (HSSE) trên công trình;

Tư vấn và hỗ trợ cho Trưởng Ban ATLĐ thiết lập, thực hiện, duy trì, điều hành và phát triển hệ thống HSSE;

Phối hợp, huấn luyện, kiểm tra và giám sát hoạt động thực hiện hệ thống HSSE trên công trình, các phòng ban và nhân viên Công ty;

Liên hệ với chính quyền địa phương, tổ chức và các cá nhân trong phạm vi công việc được giao để thực hiện đảm bảo hệ thống HSSE;

Triển khai công tác đào tạo tại công trường (công nhân mới vào: cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, nội quy quy định tại công trường);

Các nhiệm vụ khác và báo cáo theo định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành: Bảo Hộ Lao Động hoặc Chuyên ngành Môi trường, Xây Dựng, Điện, Cơ Khí (mong muốn làm GS Bảo Hộ Lao Động) có chứng chỉ HSSE;

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương ứng;

Có khả năng lập kế hoạch, phản biện, thuyết trình và giải quyết mâu thuẫn tốt;

Giao tiếp tiếng Anh là lợi thế;

Sử dụng tốt Tin học văn phòng cho báo cáo và thuyết trình;

Nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

Sẵn sàng đi công tác xa.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, thăng tiến;

Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của luật Lao động.

Các chế độ theo quy định của Công ty: nghỉ mát/ nghỉ tại chỗ, chúc mừng sinh nhật, chăm lo đến gia đình (hiếu, hỷ), Lương tháng thứ 13, thưởng định kỳ các dịp lễ, tết trong năm. Phụ cấp công tác xa, chi phí công tác, chi phí ăn trưa, chi phí chỗ ở..... theo tính chất công việc

Mức lương từ 10.000.000 - 20.000.000/tháng, thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

