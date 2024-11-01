Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Toà nhà Việt Lâm Plaza, 2211 Đường Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Nắm vững yêu cầu giám sát thi công, an toàn lao động tại công trình;

• Ưu tiên Kĩ sư đã làm giám sát PCCC;

• Thực hiện làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán;

• Thực hiện bốc khối lượng, làm hồ sơ thầu;

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật;

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong ngành liên quan (có kinh nghiệm thi công các công trình PCCC là một lợi thế);

• Thành thạo Auto CAD, tin học văn phòng;

• Tiếng Anh đọc hiểu kỹ thuật tài liệu;

• Kỹ năng xử lý công việc và các vấn đề phát sinh;

• Có kỹ năng giao tiếp tốt;

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

• Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, lập kế hoạch tốt, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

• MỨC LƯƠNG: 9tr - 12tr (Trao đổi, thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)

• Thưởng tháng 13

• Review tăng lương hàng năm

• Được hưởng các chế độ cơ bản theo luật lao động hiện hành (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội).

• Ngoài ra còn được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác (bao gồm các phụ cấp, lương, thưởng…. thông tin sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

• Được làm việc trong môi trường cạnh tranh, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ

