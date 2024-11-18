Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 105 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
9 - 105 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 9 - 105 Triệu

Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn lao động và môi trường tại nhà máy,trang trại
Đào tạo, hướng dẫn công nhân về các quy định an toàn lao động, quy trình vận hành máy móc an toàn.
Kiểm tra, đánh giá rủi ro an toàn lao động và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
Tham gia vào việc điều tra, phân tích các tai nạn lao động và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến an toàn lao động như lập báo cáo, quản lý hồ sơ.
Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động của công nhân và nhà quản lý.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.
Cập nhật kiến thức về an toàn lao động và các quy định mới liên quan.

Với Mức Lương 9 - 105 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐẠI HỌC chuyên ngành liên quan An toàn lao động, hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực an toàn lao động, môi trường
Nắm vững các quy định, luật lệ về an toàn lao động.
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).
Có thể đi công tác các tỉnh

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 10 triệu/tháng + các phụ cấp hấp dẫn khác
- Áp dụng theo Bộ luật lao động Việt Nam.
- Hỗ trợ xe đưa rước từ Hồ Chí Minh - Biên Hòa và ngược lại
- Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu thử việc
- Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc
- Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh
- Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

