Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Ngõ 5, đường Nguyễn Thiện, phường Quang Trung, TP.Phủ Lý, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản lý công tác thiết kế, lập hồ sơ thiết kế mạng lưới đường ống mới.
2. Làm hồ sơ xin cấp phép thi công.
3. Phối hợp với địa phương lên kế hoạch cải tảo tuyến ống nước cũ và phương án thực hiện.
4. Kiếm soát, bóc tách khối lượng từng công trình, quản lý hồ sơ thanh quyết toán.
5. Giám sát kế hoạch, tiến độ của dự án.
6. Báo cáo, đề xuất, phối hợp các bên có liên quan trong việc thực hiện tiến độ, chất lượng dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng; xây dựng cầu đường; xây dựng thuỷ lợi - thuỷ điện; kinh tế xây dựng; kết cấu công trình; hạ tầng kỹ thuật đô thị. Ưu tiên chuyên ngành: Cấp thoát nước.
- Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành.
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra công việc.
- Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, ra quyết định.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, hoà giải.

Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Đường Nguyễn Thiện – Phường Quang Trung – Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

