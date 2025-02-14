Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Quản lý công tác thiết kế, lập hồ sơ thiết kế mạng lưới đường ống mới. 2. Làm hồ sơ xin cấp phép thi công. 3. Phối hợp với địa phương lên kế hoạch cải tảo tuyến ống nước cũ và phương án thực hiện. 4. Kiếm soát, bóc tách khối lượng từng công trình, quản lý hồ sơ thanh quyết toán. 5. Giám sát kế hoạch, tiến độ của dự án. 6. Báo cáo, đề xuất, phối hợp các bên có liên quan trong việc thực hiện tiến độ, chất lượng dự án.

