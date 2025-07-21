Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Lập biện pháp, khối lượng thi công;

• Quản lý chi phí, khối lượng thi công;

• Quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn thi công tại các dự án của Công ty;

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BGĐ công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi

• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp.

• Tốt nghiệp Đại học các trường: Xây dựng, kiến trúc, Giao thông vận tải và tương đương; chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp và tương đương.

• Thành thạo các kỹ năng vi tính: Word, Excel; Phần mềm dự toán, Autocad; Project..

• Tính chủ động, trung thực, cần thận và tinh thần trách nhiệm cao.

• Có sức khỏe tốt chịu được áp lực công việc, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

