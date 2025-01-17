Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Nguyên Phi Ỷ Lan, tt. Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm báo giá, theo dõi tiến độ công việc và báo cáo với chủ quản
- Giám sát nhà thầu thi công và quản lý hiện trường
- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn và công việc khác theo sự chỉ đạo của chủ quản
- Phối hợp với các bộ phận khác trong cty để phát huy hiệu quả công việc
- Xin đơn từ trên hệ thống ERP, xin thanh toán các chi phí liên quan đến dự án
- Phối hợp đi công tác dài ngày theo dự án
- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
- Được tính tăng ca đầy đủ, được hỗ trợ ký túc xá khi đi công tác theo dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng cấp hoặc chứng chỉ về Phòng cháy chữa cháy, am hiểu về Phòng cháy chữa cháy
- Ưu tiên hiểu biết thêm về hệ thống Cơ Điện
- Phối hợp đi công tác dài ngày theo dự án
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp
- Mức lương trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam

Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phan Thị Lý

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

