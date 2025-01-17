Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Nguyên Phi Ỷ Lan, tt. Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm báo giá, theo dõi tiến độ công việc và báo cáo với chủ quản

- Giám sát nhà thầu thi công và quản lý hiện trường

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn và công việc khác theo sự chỉ đạo của chủ quản

- Phối hợp với các bộ phận khác trong cty để phát huy hiệu quả công việc

- Xin đơn từ trên hệ thống ERP, xin thanh toán các chi phí liên quan đến dự án

- Phối hợp đi công tác dài ngày theo dự án

- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

- Được tính tăng ca đầy đủ, được hỗ trợ ký túc xá khi đi công tác theo dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng cấp hoặc chứng chỉ về Phòng cháy chữa cháy, am hiểu về Phòng cháy chữa cháy

- Ưu tiên hiểu biết thêm về hệ thống Cơ Điện

- Phối hợp đi công tác dài ngày theo dự án

- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp

- Mức lương trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

