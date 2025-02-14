Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

- Lập bản đồ khảo sát địa hình tuyến ống

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ các công trình cấp nước

- Lập thuyết mình thiết kế, biện pháp thi công tuyến ống

- Lập hồ sơ xin phép, hồ sơ bản vẽ hoàn công các công trình

- Tiếp nhận thông tin sự cố đường ống hỏng, cải tạo đường ống cấp nước hoặc chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên

- Khảo sát, đề xuất vật tư, thiết kế cải tạo, sửa chữa mạng lưới tuyến ống cấp nước, hoàn công tuyến ống

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện khối lượng thi công thực tế so với thiết kế và bản vẽ thi công.

- Thực hiện bóc tách, tính toán khối lượng các hạng mục công việc dựa trên bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ mời thầu.

- Chuẩn bị, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán cho các giai đoạn thi công, bao gồm bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán tạm ứng, thanh toán theo tiến độ, và quyết toán hoàn thành

- Phối hợp với đội xây lắp, nhà thầu thi công, lên phương án vật tư, nhân lực, thi công các công trình.

- Tính toán khối lượng thi công, đề xuất vật tư.

- Tổ chức công tác nghiệm thu theo biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng thi công. Lập hồ sơ thanh toán cho nhà thầu và trình ký.

-Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc, chi tiết các công việc đã hoàn thành, những vấn đề phát sinh, và giải pháp xử lý.