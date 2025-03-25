Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 USD
Công việc liên quan đến các hệ thống cơ điện lạnh tại các dự án xây dựng, bảo trì:
- Lập bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công
- Bóc tách khối lượng, đặt hàng vật tư;
- Giám sát công thi công trên công trường;
- Báo cáo cho trưởng hệ, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc dự án về tiến độ công việc
- Nghiệm thu các hạng mục cơ điện lạnh (ME);
- Làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán cho dự án;
- Lập kế hoạch và phương án thi công;
Nơi làm việc: Tại văn phòng hoặc tại công trường (công việc cụ thể và nơi làm việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).
Với Mức Lương 15 - 20 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt; Chịu được áp lực công việc;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word;
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C
