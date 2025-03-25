Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 USD

Công việc liên quan đến các hệ thống cơ điện lạnh tại các dự án xây dựng, bảo trì:

- Lập bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công

- Bóc tách khối lượng, đặt hàng vật tư;

- Giám sát công thi công trên công trường;

- Báo cáo cho trưởng hệ, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc dự án về tiến độ công việc

- Nghiệm thu các hạng mục cơ điện lạnh (ME);

- Làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán cho dự án;

- Lập kế hoạch và phương án thi công;

Nơi làm việc: Tại văn phòng hoặc tại công trường (công việc cụ thể và nơi làm việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).

Nơi làm việc: