Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 USD

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C

Mức lương
15 - 20 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 USD

Công việc liên quan đến các hệ thống cơ điện lạnh tại các dự án xây dựng, bảo trì:
- Lập bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công
- Bóc tách khối lượng, đặt hàng vật tư;
- Giám sát công thi công trên công trường;
- Báo cáo cho trưởng hệ, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc dự án về tiến độ công việc
- Nghiệm thu các hạng mục cơ điện lạnh (ME);
- Làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán cho dự án;
- Lập kế hoạch và phương án thi công;
Nơi làm việc: Tại văn phòng hoặc tại công trường (công việc cụ thể và nơi làm việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).
Nơi làm việc:

Với Mức Lương 15 - 20 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan (điện, tự động hóa, nhiệt lạnh, cấp thoát nước, cơ khí, môi trường, v.v.);
- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt; Chịu được áp lực công việc;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word;

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 27 Hàng Đậu – Đồng Xuân – Hoàn Kiếm – Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

