Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP VTS làm việc tại Long An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: CCN Thiên Lộc Thành, Ấp 4, Long Sơn, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Lắp đặt, vận hành máy móc, thiết bị

-Sửa chữa và bảo trì máy cơ khí

-Đề xuất giải pháp cải tiến thiết bị, máy móc.

-Vận hành sản xuất.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung cấp trở lên

- Chuyên ngành cơ khí

- Chịu đi làm theo ca .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP VTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

- Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết,..

- Xem xét tăng lương theo năng lực định kỳ, đột xuất

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP VTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.