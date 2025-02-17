Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Lô F2A, KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

Theo dõi và giám sát hoạt động của hệ thống máy móc cơ khí trong dây chuyền sản xuất (máy trộn, tạo hạt, băng tải, máy sấy, hệ thống đóng gói, v.v.).

Đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định, an toàn và đạt năng suất yêu cầu.

Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ các thiết bị cơ khí.

Đề xuất các phương án sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hư hỏng.

Tham gia nghiên cứu, thiết kế hoặc cải tiến các thiết bị cơ khí nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

Đưa ra sáng kiến nâng cao độ bền và tính ổn định của hệ thống cơ khí.

Lưu trữ bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và danh mục linh kiện thay thế.

Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình bảo trì, sửa chữa

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy hoặc tương đương.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế/sửa chữa/bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, ưu tiên ứng viên đã làm trong nhà máy có dây chuyền sản xuất

Hiểu biết về nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ khí.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ khí (AutoCAD, SolidWorks, v.v.).

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Sẵn sàng làm việc theo ca hoặc tăng ca khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Thương lượng, trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Thưởng KPI hàng tháng khi hoàn thành công việc (10%-15% lương cứng)

Thưởng tháng 13 + Thưởng hiệu quả công việc cuối năm

Thưởng các kỳ lễ lớn, sinh nhật công ty, 08/03, 20/10.

Teambuilding hàng năm

Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

