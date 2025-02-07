Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Long An, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, điện cơ
- Sửa chữa, bảo trì các thiết bị sản xuất
- Kiểm tra máy móc thường xuyên, dự đoán nguy cơ, đưa ra kế hoạch phòng ngừa
- Thực hiện công việc bảo trì thiết bị máy móc theo kế hoạch định kì
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm trở lên
- Nhận trình độ từ 12/12 (có bằng nghề) hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Chuyên ngành: Điện công nghiệp/điện cơ/điện lạnh hoặc có tay nghề ở vị trí làm tương đương
- Biết sử dụng Word, Excel, Power point, ưu tiên ứng viên biết sử dụng Autocad
- Độ tuổi: Từ 26 - 40 tuổi
- Ưu tiên ứng viên đang cư trú tại địa phương.
Phúc lợi
- Có Ký túc xá nội trú an ninh
- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
