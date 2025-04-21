Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô D1

- 2, Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và giám sát quá trình sản xuất hàng ngày, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu về chất lượng, số lượng và tiến độ.
Quản lý và điều phối hoạt động của các nhân viên trong dây chuyền sản xuất, phân công nhiệm vụ và giám sát công việc.
Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, tìm kiếm giải pháp khắc phục kịp thời.
Thực hiện các báo cáo sản xuất định kỳ, cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo.
Quản lý và tối ưu hóa sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.
Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất.
Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra thông suốt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật, Cơ Khí, Vận hành máy, chế tạo máy.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, tết.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D1-2, đường số 14, KCN Thuận Đạo Mở Rộng, Long Định, Cần Đước, Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

