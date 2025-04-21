Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D1 - 2, Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Lập kế hoạch và giám sát quá trình sản xuất hàng ngày, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu về chất lượng, số lượng và tiến độ.

Quản lý và điều phối hoạt động của các nhân viên trong dây chuyền sản xuất, phân công nhiệm vụ và giám sát công việc.

Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, tìm kiếm giải pháp khắc phục kịp thời.

Thực hiện các báo cáo sản xuất định kỳ, cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo.

Quản lý và tối ưu hóa sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.

Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất.

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra thông suốt.

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật, Cơ Khí, Vận hành máy, chế tạo máy.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành công việc

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, tết.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

