Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Định: Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

- Giám sát kỹ thuật cơ khí.

- Chịu trách nhiệm chính về xử lý công việc liên quan đến công nghệ, về chuyên môn cơ khí.

- Nghiên cứu và đề xuất cải tiến thiết bị máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Giám sát lắp đặt dây chuyền sản xuất.

- Quản lý vận hành dây chuyền, bảo trì thiết bị cơ khí.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm bảo trì máy.

- Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, gắn bó lâu dài.

- Biết sử dụng các phần mềm, đọc bản vẽ kỹ thuật.

- Ưu tiên anh văn giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên nghành.

Quyền Lợi

- Thu nhập cạnh tranh.

- Được cấp phát đồng phục và trang thiết bị liên quan khi làm việc tại công ty.

- Đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo Quy định.

- Thưởng tháng lương 13, ngày thành lập Tập đoàn và các khoản thưởng phát sinh khác.

- Được nghỉ các ngày chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

- Phụ cấp cơm .

- Du lịch hàng năm.

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến cao.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện,vui vẻ.

- Được tham gia những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

