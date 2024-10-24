Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Định: Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Giám sát kỹ thuật cơ khí.
- Chịu trách nhiệm chính về xử lý công việc liên quan đến công nghệ, về chuyên môn cơ khí.
- Nghiên cứu và đề xuất cải tiến thiết bị máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Giám sát lắp đặt dây chuyền sản xuất.
- Quản lý vận hành dây chuyền, bảo trì thiết bị cơ khí.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bảo trì máy.
- Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, gắn bó lâu dài.
- Biết sử dụng các phần mềm, đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Ưu tiên anh văn giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên nghành.
- Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, gắn bó lâu dài.
- Biết sử dụng các phần mềm, đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Ưu tiên anh văn giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên nghành.
Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cạnh tranh.
- Được cấp phát đồng phục và trang thiết bị liên quan khi làm việc tại công ty.
- Đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo Quy định.
- Thưởng tháng lương 13, ngày thành lập Tập đoàn và các khoản thưởng phát sinh khác.
- Được nghỉ các ngày chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
- Phụ cấp cơm .
- Du lịch hàng năm.
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến cao.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện,vui vẻ.
- Được tham gia những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
