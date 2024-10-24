Tuyển Kỹ Sư Cơ Khi thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Hồng Thắng - Hòa Thắng - Bắc Bình - Bình Thuận, Bắc Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và đưa ra những đề xuât cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị trong hệ thống bơm để nâng cao hiệu quả sản xuất Lắp đặt, theo dõi quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong hệ thống Quản lý thiết bị, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị mới Đào tạo huấn luyện cho nhân viên vận hành, kỹ thuật bảo trì bảo dưỡg, thiết bị máy móc đầu tư mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực,.. chuyên ngành có liên quan; Am hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật; Thành thạo autocad và các phần mềm thực hiện công việc; Kỹ năng giao tiếp tốt với các bộ phận trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; Sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên - Phụ cấp ăn trưa 25k/ngày

– Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa - Thưởng các ngày lễ ( 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13 - Thưởng sinh nhật hàng năm - Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm - Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty - Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin