Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số TT3B.31 Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất TT3, KĐTM Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, lên phương án thiết kế các hệ thống máy móc , dây chuyền tự động hóa.

- Kiểm soát các dự án thiết kế được giao

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên

- Thu nhập: Theo thỏa thuận

- Môi trường công việc chuyên nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D ( Autocad, solidwork...)

- Am hiểu về công nghệ gia công chi tiết máy , lắp ráp máy ....

- Có kinh nghiệm trong thiết kế máy móc tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn trưa

- Có 1 ngày nghỉ phép/ tháng

- Xét lương định kỳ 1 năm 1 lần

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001

- Được hỗ trợ học phí nâng cao trình độ, chuyên môn

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam.

- Làm việc từ 8h30-17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH

