Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Naraco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH Naraco
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Naraco

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Thiết kế 3D, bóc tách bản vẽ 2D, thiết kế bản vẽ gia công, lập danh mục vật tư cần thiết từ bản vẽ.
- Đưa ra các giải pháp về cơ khí để cải tiến, khắc phục các khiếm khuyết trên sản phẩm.
- Phối hợp với phòng vật tư, khách hàng để lập dự toán, bóc tách vật tư.
- Thực hiện các công việc khác theo chuyên môn dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật, cơ khí chế tạo,... hoặc các chuyên ngành thiết kế liên quan.
- Kinh nghiệm trên 02 năm ở vị trí thiết kế cơ khí (bắt buộc).
- Thành thạo vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên Autocad, Solidworks.
- Kỹ năng chủ động trong công việc, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực.
- Biết sắp xếp, bao quát công việc, cẩn thận, quản lý thời gian làm việc tốt.
- Trường hợp ưu tiên: Những ứng viên có kinh nghiệm làm tại bộ phận thiết kế các công ty Sản xuất cơ khí, thành thạo tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Naraco Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: 10-12tr (có thể thỏa thuận thêm trong buổi phỏng vấn)
- Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày; phụ cấp xăng xe, điện thoại; phụ cấp công tác phí theo quy định Công ty;
- Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành;
- Hưởng 12 ngày phép/năm;
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng thứ 13;
- Hưởng các chế độ theo chính sách của Công ty: Sinh nhật, kết hôn, sinh con; ốm đau; thăm viếng hiếu, hỷ...;
- Nghỉ mát, team building theo chế độ của Công ty hàng năm;
- Có xe ô tô Công ty phục vụ công việc;
- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp;
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Sáng: 8h00 – 11h45
Chiều: 13h45 – 17h
Riêng sáng thứ 7: 8h00 – 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Naraco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P404, Tòa nhà EVD 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

