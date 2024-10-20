Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
- Hà Nội: Tân Hội, Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, lịch bảo dưỡng và KH vật tư phụ tùng cần thiết.
Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các tài liệu kỹ thuật. Cập nhập hồ sơ về các hạng mục công việc thực hiện.
Thực hiện các bản vẽ Kỹ thuật chi tiết máy móc thiết bị sửa chữa, cải tiến và chế tạo
Phân tích các dữ liệu liên quan đến hệ thống máy móc thiết bị.
Nghiên cứu giải pháp bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị, nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao hiệu suất máy móc.
Giám sát dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trong trường hợp sử dụng dịch vụ bên ngoài.
Thực hiện các công việc khác theo phạm vi công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật.
Nhanh nhẹn, quan sát giải quyết sự cố nhanh chóng
Có tính kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ
Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic và óc sáng tạo
Biết thiết kế, lắp rắp, gia công máy cơ bản
Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật: AutoCaD...
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-15tr.
Được phụ cấp ăn trưa hàng ngày.
Chế độ xét tăng lương 6 tháng/ lần.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ của Luật Lao động, các chính sách, phúc lợi của Công ty thường xuyên được nâng cao.
Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và công bằng. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân.
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
