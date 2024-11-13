Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Di Trạch , Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Hoài Đức

Thiết kế máy, jig, hệ thống tự động hóa, băng tải,...ứng dụng trong ngành công nghiệp tự động hóa.

Thiết kế 3D, bóc tách bảng vẽ kỹ thuật 2D, lên list gia công thiết bị tiêu chuẩn.

Khảo sát yêu cầu khách hàng, xây dựng bảng vẽ giải pháp, báo giá cho dự án.

Hướng dẫn, giám sát, xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Thực hiện công việc theo điều động của quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, cơ khí tự động hóa

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 15.000.000 VND. Lương thể thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Phụ cấp đi công tác 150k/ngày

Hằng năm được đánh giá tăng lương: 1 năm 1 lần định kỳ, tăng lương đột xuất khi có thành tích xuất sắc...

Được thưởng những ngày lễ, tết, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.....

Được tham gia đóng BHXH, thăm quan, nghỉ mát hằng năm.

Được đào tạo các kỹ năng mềm, đào tạo các sản phẩm dịch vụ của công ty

Các quyền lợi về thưởng, chế độ chính sách sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

