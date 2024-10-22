Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87

- 89 phố Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết kế các máy móc tự động hóa phục vụ cho nhà máy
Thiết kế Jig,Tool, đồ gá ...
Đề xuất các ý tưởng cải tiến tăng năng suất lao động
Đề xuất các ý tưởng, giải pháp về cải tiến sản phẩm & phát triển sản phẩm mới
Thiết kế các máy móc tự động hóa phục vụ cho nhà máy
Thiết kế Jig,Tool, đồ gá ...
Đề xuất các ý tưởng cải tiến tăng năng suất lao động
Đề xuất các ý tưởng, giải pháp về cải tiến sản phẩm & phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy,
Thành thạo các phần mềm thiết kế mô phỏng 2D-3D, Autocad, SolidWork, Corel, Word, Excel.
Có kinh nghiệm 2-3 năm làm việc trong môi trường thiết kế khuôn mẫu, máy móc thiết bị tự động hoá, có khả năng lập trình CNC, kỹ sư điện tự động hóa tại các nhà máy sản xuất.
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan hoàn thành tốt công việc được giao, chịu được áp lực công việc.
Tiếng Anh, tiếng Trung: đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật, Datasheet vật liệu, tìm kiếm công nghệ để phục vụ công việc thiết kế sản phẩm (Điểm ưu tiên).
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy,
Thành thạo các phần mềm thiết kế mô phỏng 2D-3D, Autocad, SolidWork, Corel, Word, Excel.
Có kinh nghiệm 2-3 năm làm việc trong môi trường thiết kế khuôn mẫu, máy móc thiết bị tự động hoá, có khả năng lập trình CNC, kỹ sư điện tự động hóa tại các nhà máy sản xuất.
Có kinh nghiệm 2-3 năm
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan hoàn thành tốt công việc được giao, chịu được áp lực công việc.
Tiếng Anh, tiếng Trung: đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật, Datasheet vật liệu, tìm kiếm công nghệ để phục vụ công việc thiết kế sản phẩm (Điểm ưu tiên).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận khi phỏng vấn
Lương thử việc từ: 11-12 triệu / tháng;
Sau thử việc tùy theo vị trí năng lực, mức thu nhập từ > 15 triệu – 30 triệu/ tháng.
Thưởng lao động giỏi quý: theo thành tích đóng góp nổi bật.
Thưởng năm: theo quy chế khen thưởng của Công ty; tùy theo hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của cá nhân.
Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận khi phỏng vấn
Lương thử việc từ: 11-12 triệu / tháng;
Sau thử việc tùy theo vị trí năng lực, mức thu nhập từ > 15 triệu – 30 triệu/ tháng.
Thưởng lao động giỏi quý: theo thành tích đóng góp nổi bật .
Thưởng năm : theo quy chế khen thưởng của Công ty; tùy theo hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của cá nhân .
Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm.
Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại, cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH....theo đúng quy định Nhà nước.
Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm.
Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại, cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH....theo đúng quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 87 - 89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

