Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thiết kế kết cấu của sản phẩm mới, cải tiến kết cấu của sản phẩm cũ và đưa ra bản vẽ 3D và 2D;

2. Hỗ trợ trưởng bộ phận giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm và đảm bảo rằng việc giao hàng đáp ứng yêu cầu;

3. Chuẩn bị các tài liệu quy trình liên quan theo các nút quy trình R&D;

4. Trao đổi với khách hàng, tiếp nhận thông tin từ khách hàng;

5. Thiết lập và duy trì danh mục vật liệu (BOM) và có thể sử dụng hệ thống ERP;

6. Hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất/lắp ráp và hỗ trợ thiết kế dụng cụ/đồ gá lắp;

7. Có thể xử lý các công việc khác do sếp giao, có thể đi công tác, chịu được áp lực công việc;