Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thiết kế kết cấu của sản phẩm mới, cải tiến kết cấu của sản phẩm cũ và đưa ra bản vẽ 3D và 2D;
2. Hỗ trợ trưởng bộ phận giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm và đảm bảo rằng việc giao hàng đáp ứng yêu cầu;
3. Chuẩn bị các tài liệu quy trình liên quan theo các nút quy trình R&D;
4. Trao đổi với khách hàng, tiếp nhận thông tin từ khách hàng;
5. Thiết lập và duy trì danh mục vật liệu (BOM) và có thể sử dụng hệ thống ERP;
6. Hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất/lắp ráp và hỗ trợ thiết kế dụng cụ/đồ gá lắp;
7. Có thể xử lý các công việc khác do sếp giao, có thể đi công tác, chịu được áp lực công việc;

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Đại học trở lên
2. Chuyên ngành: Cơ khí/Cơ điện tử/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Tự động hóa/Kỹ thuật nhiệt
3. Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Chấp nhận sinh viên mới ra trường)

Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: upto 20 triệu
- Phụ cấp ăn trưa
- Thưởng KPIs
- Bảo hiểm xã hội
- Du lịch nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Km21 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

