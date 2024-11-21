Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
- Hà Nội: KM21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
1. Chịu trách nhiệm thiết kế kết cấu của sản phẩm mới, cải tiến kết cấu của sản phẩm cũ và đưa ra bản vẽ 3D và 2D;
2. Hỗ trợ trưởng bộ phận giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm và đảm bảo rằng việc giao hàng đáp ứng yêu cầu;
3. Chuẩn bị các tài liệu quy trình liên quan theo các nút quy trình R&D;
4. Trao đổi với khách hàng, tiếp nhận thông tin từ khách hàng;
5. Thiết lập và duy trì danh mục vật liệu (BOM) và có thể sử dụng hệ thống ERP;
6. Hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất/lắp ráp và hỗ trợ thiết kế dụng cụ/đồ gá lắp;
7. Có thể xử lý các công việc khác do sếp giao, có thể đi công tác, chịu được áp lực công việc;
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Chuyên ngành: Cơ khí/Cơ điện tử/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Tự động hóa/Kỹ thuật nhiệt
3. Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Chấp nhận sinh viên mới ra trường)
Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa
- Thưởng KPIs
- Bảo hiểm xã hội
- Du lịch nghỉ mát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
